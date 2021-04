Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Ingenuity a réussi son premier vol martien aujourd'hui. On en parle avec Christian BARBIER, chef de projet au Centre spatial de Liège



17H35 FAIT DU JOUR 12 grands clubs du football européen viennent d'annoncer la création prochaine d'une nouvelle compétition, la Super-League. Éclairage avec Manuel JOUS.



17H45 CHANSON SAULE - REBELLE REVEUR



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire du blanc le plus blanc jamais conçu, une couleur qui pourrait changer le monde.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Un hommage à une grande sportive: la marathonienne norvégienne Grete Waitz, décédée, il y a dix ans jour pour jour.



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Inde, Brésil : catastrophe sanitaire. Des variants plus dangereux ? Avec Benoit MUYLKENS, virologue à l'Unamur et par Skype: Gilles VERNIERS, professeur de sciences politiques à l'université Ashoka près de New Delhi et Anne VIGNA, correspondante RTBF au Brésil



18H47 CHANSON KATE BUSH - CLOUDBUSTING



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - La création « La dernière nuit du monde » de Laurent GAUDÉ et Fabrice MURGIA



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

