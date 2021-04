Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18h18 L'HISTOIRE DU SOIR avec Daphné VAN OSSEL - Le Canada a récemment dénoncé le génocide des Ouïgours en Chine et cela a choqué là-bas de nombreuses femmes autochtones qui appellent leur pays à se regarder dans le miroir.



18H22 CHANSON MACY GRAY - I TRY



18H25 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Codeco difficile : quelles sont les nouvelles mesures ? Avec David CLARINVAL (MR), ministre fédéral des Indépendants, des PME et de la Classe moyenne, Philippe DEVOS, médecin aux soins intensifs à la clinique CHC Mont Légia et président de l'ABSYM et Willy DEMEYER, bourgmestre de Liège (PS)



18H45 SÉQUENCE DÉCOUVERTES de Charlotte LEGRAND et Bruno STREBELLE - Une balade dans les marais d'Harchies, dans le Hainaut, à la découverte des oiseaux.



18H47 CHANSON HOOVERPHONIC - THE WRONG PLACE



18H50 GRAND ANGLE - L'étudiante Lucila Funes Albanese pour Passe-moi le sel, une série de 4 rencontres entre des étudiant.e.s et des personnalités, organisée par l'UCLouvain pour soutenir le moral des étudiant.e.s positivement.



Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première