Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18h18 L'HISTOIRE DU SOIR avec Daphné VAN OSSEL - L'histoire incroyable du tableau le plus cher du monde qui n'en finit pas de créer la polémique



18H22 CHANSON AUREL - HIER LA PLAGE



18H25 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Ouïghours : jusqu'où la Belgique est-elle prête à agir ? Avec Abdullam IMEROV, président de l'association des Ouïghours de Belgique et Samuel COGOLATI, député fédéral Ecolo



18H45 CHANSON IGGY POP - IN THE DEATHCAR



18H47 SÉQUENCE DÉCOUVERTES de Bruno STREBELLE et Julie BURON - A la découverte des ascenseurs funiculaires de Strépy-Thieu



18H50 GRAND ANGLE - Philippe ENGELS pour son ouvrage "Le clan Reynders", aux éditions Kennes.



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première