Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H18 FAIT DU JOUR Royaume-Uni : le Prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé à l'âge de 99 ans. On en parle avec Simon TAYLOR, journaliste britannique à Bruxelles



18H22 FAIT DU JOUR Une semaine de tous les records sur les marchés boursiers. Éclairage avec Simon BOURGEOIS.



18H25 CHANSON AUREL - HIER LA PLAGE



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Qvax, Astrazeneca, campagne de vaccination : réflexion bioéthique sur la relation des Belges aux vaccins. Avec Laurent RAVEZ, directeur du Centre de bioéthique de l'Université de Namur.



18h43 LA CHRONIQUE ÉVASION avec Catherine TONERO - « Drive and listen », un roadtrip dans les plus belles villes du monde



18H47 CHANSON FINE YOUNG CANNIBALS - GOOD THING



18H50 SÉRIE « LES TEMPS CHANTENT » de Cécile POSS - « Respect » d'Aretha FRANKLIN, ce tube qui deviendra un véritable hymne féministe



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD