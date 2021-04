Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H18 FAIT DU JOUR Plus de 4.000 morts du coronavirus au Brésil en une seule journée. Éclairage avec Jean-Mathieu ALBERTINI, correspondant RTBF au Brésil



18H25 CHANSON STING/ERIC CLAPTON - IT'S PROBABLY ME



18H27 CQFD (Ce Qui Fait Débat) Vaccins AstraZeneca : stop ou encore ? Comment maintenir la confiance du public ? Avec par téléphone Yvon ENGLERT, délégué général covid-19 pour la Wallonie et Michel GOLDMAN, professeur émérite d'immunologie à l'ULB.



18h43 LA CHRONIQUE ÉVASION avec Catherine TONERO - Un voyage dans des œuvres posthumes d'un genre nouveau, puisqu'on ne les doit pas à leurs auteurs mais à des algorithmes d'intelligence artificielle



18H47 CHANSON DAVID NUMWAMI - THEMA



18H50 SÉRIE « LES TEMPS CHANTENT » de Cécile POSS - Grigori Raspoutine, l'exemple le plus célèbre et le plus rocambolesque d'empoissonnement du XXe siècle en Russie, a fait l'objet d'une chanson interprétée en 1978 par Boney M.



