Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H18 FAIT DU JOUR 865 lits occupés actuellement en soins intensifs par des patients covid. On en parle avec Arnaud BRUYNEEL, infirmier en soins intensifs et vice-président de la SIZ Nursing



18H25 CHANSON MOBY - WHY DOES MY HEART FEEL SO BAD



18H27 CQFD (Ce Qui Fait Débat) « L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfant » Le secteur aérien : à quel prix le sauver ? Avec Gilles VANDEN BURRE, chef du groupe Ecolo-Groen au Parlement fédéral et par téléphone Gilles DUFRASNE, chargé de mission à Carbon Market Watch



18h43 LA CHRONIQUE ÉVASION avec Catherine TONERO - La « VR », « Virtual Reality », permet d'expérimenter une destination en restant confortablement assis dans son sofa...



18H47 CHANSON AUREL - HIER LA PLAGE



18H50 SÉRIE « LES TEMPS CHANTENT » de Cécile POSS - « Provocation, outrage, honte nationale ». Ce sont les mots utilisés à l'encontre de Gainsbourg et de sa chanson « Aux armes et caetera », en 1979.



