Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Grosse affluence dans les gares ce mardi. On en parle avec Vincent BAYER, porte-parole francophone de la SNCB.



17H35 FAIT DU JOUR Le coup d'envoi de l'Euro de foot c'est normalement dans 73 jours. Mais où se tiendra-t-il ? Éclairage avec Jean-François HERBECQ.



17H45 CHANSON ILIONA - MOINS JOLI



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de 15 personnes qui se confinement pour 40 jours dans une grotte en Ariège pour étudier, justement, l'impact d'un confinement très strict sur les êtres humains.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Eviter les collisions entre satellites dans l'espace devient une priorité



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Covid : étudiants en détresse ? Quelles perspectives pour les étudiants ? Avec Mael GERDAY, étudiant Bac 1 en agronomie à Ath, Elio GIONTARELLI, étudiant Bac 1 en sciences po à l'ULiège et Valérie GLATIGNY (MR), ministre de l'Enseignement supérieur



18H47 CHANSON STING/ERIC CLAPTON - IT'S PROBABLY ME



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Traces, un livre de portraits et de témoignages du personnel des hôpitaux Iris Sud de Bruxelles.



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

