Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le bilan de la grève nationale autour de la norme salariale jugée trop étroite. On en parle avec Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC



17H35 FAIT DU JOUR L'Ever Given a été remis à flot dans le canal de Suez, le trafic peut donc enfin reprendre. On en parle avec Paul TOURRET, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime



17H45 CHANSON BRUNO MARS / ANDERSON PAAK / SILK SONIC - LEAVE THE DOOR OPEN



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de la colère des habitants d'une île de Papouasie Occidentale qui risquent de voir Elon Musk venir construire une base de lancement de fusées au milieu de leur espace de vie.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le docteur Eufemiano Fuentes, médecin au centre d'un vaste réseau de dopage en Espagne, a enfin parlé



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & SIMON BOURGEOIS Modération salariale : stop ou encore ? Augmenter les salaires en pleine crise ? Avec Nabil SHEIKH HASSAN, chargé de cours invité à l'ISFSC et à l'UCLouvain et Didier PAQUOT, directeur de recherche à l'Institut Destrée



18H47 CHANSON U2 - WITH OR WITHOUT YOU



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Nicole DEBARRE - Le roman de Gouzel IAKHINA « Zouleïkha ouvre les yeux » paru aux éditions Noir sur Blanc.



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première