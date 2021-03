Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Cours suspendus pour tous les élèves dès lundi prochain. On en parle avec Caroline DÉSIR, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles (PS)



17H38 FAIT DU JOUR Les chefs d'Etat et de gouvernement européens sont réunis en ce moment en visioconférence. Éclairage avec Sandro CALDERON.



17H45 CHANSON DAMSO - 911



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme qui a sauvé une espèce de gazelles en voie de disparition et de comment une zone de guerre peut (paradoxalement) devenir un refuge...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un voyage dans le temps à la rencontre de nos ancêtres



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Climat : les paroles sans les actes ? UE : une nécessaire révolution verte ? Avec Sarah ZAMOUM, membre de Rise for Climate Belgium et Benoit LUTGEN, député européen (Démocrates-Chrétiens)



18H47 CHANSON NICK CAVE AND THE BAD SEEDS/KYLIE MINOGUE - WHERE THE WILD ROSES GROW



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Hugues DAYEZ - Hommage à Bertrand TAVERNIER



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première