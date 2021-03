Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Débrief des nouvelles mesures du Codeco. Éclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H38 FAIT DU JOUR Préface de la campagne de qualification des Diables Rouges pour la prochaine Coupe du monde. Éclairage avec Manuel JOUS



17H45 CHANSON DAVID BOWIE - THIS IS NOT AMERICA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un embouteillage inédit : un énorme bateau porte-container est coincé dans le canal de Suez depuis hier matin.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les étonnants pouvoirs de notre nez



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Indispensable ce reconfinement ? Écoles : fallait-il tout fermer ? Commerçants : variable d'ajustement ? Avec Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre, Christophe COCU, directeur général de la Ligue des familles, Joseph THONON, président de la CGSP-Enseignement (par Skype) et Clarisse RAMAKERS, directrice du service d'études de l'Union des Classes Moyennes.



18H47 CHANSON LOUS AND THE YAKUZA - DANS LA HESS



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Eddy CAEKELBERGHS - Le bicentenaire de la révolution grecque (enregistré)



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

