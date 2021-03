Soir Première : sur Auvio

L'histoire d'un jeu, à la fois passionnant et terrible, que l'on trouve sur smartphone et qui soulève énormément de questions.

17H30 FAIT DU JOUR S'attend-on à une troisième vague dans les hôpitaux ? On en parle avec Benoît RONDELET, directeur du CHU de Mont-Godinne



17H35 FAIT DU JOUR Comment réinventer un festival de jazz en temps de covid ? On en parle avec Steven PALMAERS, organisateur Brussels Jazz



17H45 CHANSON CURE - LOVE SONG



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'un jeu, à la fois passionnant et terrible, que l'on trouve sur smartphone et qui soulève énormément de questions.



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Aline WAVREILLE - Pourquoi ces photos "mises en scène" pour illustrer l'actualité ?



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Où sont les doses de vaccins ? 400 000 doses de vaccins dans les frigos ? Pourquoi l'Europe manque-t-elle de vaccins ? Avec Christie MORREALE, ministre wallonne de la Santé (PS) et Xavier DE CUYPER, administrateur général de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)



18H47 CHANSON GABRIEL RIOS - LA TORRE



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Françoise BARÉ - Une œuvre de Banksy a été vendue aux enchères pour soutenir les personnels de santé contre le Covid-19



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD