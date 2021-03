Soir Première : sur Auvio

L'ancien président américain Donald Trump compte revenir sur les réseaux sociaux... et pas de n'importe quelle manière.

Va-t-on vers une guerre des vaccins entre l'Union Européenne et la Grande Bretagne ?

17H30 FAIT DU JOUR Va-t-on vers une guerre des vaccins entre l'Union Européenne et la Grande Bretagne ? Éclairage avec Chloé GOUDENHOOFT, notre correspondante à Londres.



17H35 FAIT DU JOUR De nouvelles élections auront lieu demain en Israël, les quatrièmes en deux ans. Éclairage avec Daniel FONTAINE.



17H45 CHANSON DICK ANNEGARN - BRUXELLES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'ancien président américain Donald Trump compte revenir sur les réseaux sociaux... et pas de n'importe quelle manière.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Les clubs peuvent-ils servir de filières au recrutement islamiste ?



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Écoles : des mesures à la hauteur de l'enjeu ? Vacciner les enseignants en priorité ? Avec Julien NICAISE, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) et Roland LAHAYE, secrétaire général de la CSC Enseignement



18H47 CHANSON DAVID NUMWAMI - THEMA



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Pascal GOFFAUX - L'expo Jardin(s) de Vincent Bioulès à la galerie La Forest Divonne



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT