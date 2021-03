Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les discussions du comité de concertation sont toujours en cours. Eclairage avec Baptiste HUPIN.



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : 543 patients Covid-19 en soins intensifs. Pourquoi c'est un problème ?



17H38 FAIT DU JOUR Entretien de Sonia DRIDI avec John BOLTON, l'un des meilleurs ennemis de l'ancien Président Trump.



17H45 CHANSON SUZANNE VEGA - MARLENE ON THE WALL



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Twitter, 15 ans et toujours à la pointe de la communication politique ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Un voyage miniature qui fleure bon la nostalgie



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Frank Vandenbroucke : le coup gagnant ? La fermeture des écoles en question ? Avec Thierry FIORILLI, journaliste au Vif/L'Express, Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF et Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON POMME - LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Syrie et le véritable massacre industriel pour ses sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première