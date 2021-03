Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le vaccin AstraZeneca est une option sûre et efficace selon l'EMA. Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H35 FAIT DU JOUR Le prochain Comité de concertation est avancé à demain. Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT.



17H38 FAIT DU JOUR Un point sur l'épidémie en France et les mesures qui pourraient être annoncées ce soir. On en parle avec Frédéric SAYS, correspondant à Paris.



17H45 CHANSON TASMIN ARCHER - SLEEPING SATELLITE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un an après le début du confinement, des artistes du KVS sont devenus profs



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'effet d'un piéton qui a le nez dans son smartphone sur la foule qui marche sur le trottoir



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & MARTIN BILTERIJS Une 3ème vague, quelle 3ème vague ? Des variants qui compliquent tout ? Avec Leïla BELKHIR, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et Simon DELLICOUR, épidémiologiste, chercheur à l'ULB



18H47 CHANSON GAETAN STREEL - A MOINS QUE CE NE SOIT L'HIVER



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Sylvestre DEFONTAINE - « Palais d'Argile », le troisième album de Feu ! Chatterton



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première