Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Covid : les traitements par anticorps monoclonaux. On en parle avec Jean-Christophe GOFFARD, directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme



17H35 FAIT DU JOUR Eden HAZARD, le capitaine des Diables, souffre d'une nouvelle blessure et sa participation à l'Euro est compromise. Eclairage avec Vincent LANGENDRIES



17H45 CHANSON ILIONA - MOINS JOLI



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON de Bernard DELATTRE - La pandémie exacerbe encore le climat de «suspicion sanitaire» envers les étrangers



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des interactions particulières entre le café et certains animaux



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & MARTIN BILTERIJS Une loi pandémie trop floue ? Loi pandémie : vie privée menacée ? Avec Sophie ROHONYI, députée fédérale DéFI et Khalil AOUASTI, député fédéral PS.



18H47 CHANSON TEARS FOR FEARS - EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD



18H50 SEQUENCE CULTURE avec THIERRY BELLEFROID



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première