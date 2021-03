Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le Pape François a rencontré aujourd'hui les défenseurs de l'environnement pour discuter du financement de la transition écologique. On en parle avec Pierre LARROUTUROU, député européen socio-démocrate et économiste.



17H35 FAIT DU JOUR 10 ans de guerre en Syrie qui débutait le 15 mars 2011. Eclairage avec Mehdi KHELFAT. On en parle avec Philip MANSEL, historien britannique, auteur du livre "Alep, la montée et la chute de la grande ville marchande syrienne".



17H45 CHANSON CURE - CLOSE TO ME



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Une histoire de cyberharcèlement d'un nouveau genre



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Les superstitions dans le sport



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ANNE-SOPHIE BRUYNDONCKX & MARTIN BILTERIJS Une intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ? Doit-on craindre l'intelligence artificielle? Quelle est la place de la Belgique sur le marché de l'IA? Avec Elise DEGRAVE, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies et Benoit FRÉNAY, professeur à la Faculté d'informatique de l'UNamur.



18H47 CHANSON GAETAN ROUSSEL - JE ME JETTE A TON COU



18H50 SEQUENCE CULTURE Interview d'Émilie DEQUENNE pour son César de la meilleure actrice dans un second rôle



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

