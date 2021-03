Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Pourquoi les chiffres de vaccination à Bruxelles sont-ils plus bas que dans les autres régions ? On en parle avec Inge NEVEN, coordinatrice de la stratégie vaccination à Bruxelles



17H35 FAIT DU JOUR L'État chinois espionne les demandeurs de visas vers notre pays, et ce à l'insu de la Belgique. Éclairage avec Damien ROULETTE.



17H45 CHANSON GREAT MOUNTAIN FIRE - THE WAY



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La communication d'Alexander De Croo via les réseaux sociaux



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - L'Italie est l'un des pays les moins égalitaires en Europe et l'épidémie Covid n'a rien arrangé



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Quand De Croo dépoussière la com'. Bras de fer social et communautaire en vue ? Avec Martine DUBUISSON, cheffe adjointe du service politique du Soir, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON TASMIN ARCHER - SLEEPING SATELLITE



18H50 TEASING Transversales avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX - Un an de confinement, que sont-ils devenus ?



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

