Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les condamnations de Lula sont annulées au Brésil : il est éligible pour 2022. Éclairage avec Anne VIGNA.



17H35 FAIT DU JOUR Meurtre à Beveren : l'homophobie toujours présente en Belgique. On en parle avec Patrick CHARLIER, co-directeur d'UNIA.



17H45 CHANSON YELLOWSTRAPS FEAT ROMDERFUL - LALALA



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Ambroise CARTON - Pour ou contre l'écriture inclusive ? La question qui divise les auteur·e·s de nos articles et posts Facebook



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire particulièrement choquante de la stérilisation forcée de femmes roms en Tchéquie et en Slovaquie.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & MARTIN BILTERIJS Comment rapatrier les enfants de djihadistes détenus en Syrie ? Quel sort pour les mères ? Avec Saskia BRICMONT, députée européenne Ecolo et Thomas RENARD, chercheur à l'Institut Egmont



18H47 CHANSON TASMIN ARCHER - SLEEPING SATELLITE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le Pavillon, tout nouveau lieu dédié aux CULTURES NUMERIQUES, ouvre ses portes à Namur



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

