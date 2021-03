Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Une nouvelle réforme de l'Etat va se préparer. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK.



17H35 FAIT DU JOUR En Angleterre, les nouvelles révélations de Meghan et Harry n'en finissent pas de faire couler de l'encre. On en parle avec Marc ROCHE, chroniqueur Le Point et Le Soir



17H45 CHANSON GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Des vacances en Australie, pour les Australiens, et une vieille tendance des années 90 qui refait surface.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Portrait de deux milliardaires qui se piquent de sport



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & MARTIN BILTERIJS Enfants : une éducation qui reste sexiste ? Enfants : déconstruire les stéréotypes de genre Avec Annalisa CASINI, professeure de psychologie sociale à l'UCLouvain et Marie-France ZICOT, coordinatrice des Centres d'Entraînement Aux Méthodes d'Education active (CEMÉA)



18H47 CHANSON ILIONA - MOINS JOLI



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

