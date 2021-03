Soir Première : sur Auvio

La BD « Héros de la République », de Sfar et Sapin, chez Dupuis.

17H30 FAIT DU JOUR Les discussions du comité de concertation sont toujours en cours. Eclairage avec Johanne MONTAY et Philippe WALKOWIAK.



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : 9 résidents sur 10 vaccinés en maisons de repos, les décès en chute libre



17H45 CHANSON RAPHAEL - LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - « Sans filtre » sur Twitch : le nouvel eldorado de la communication politique



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en ISRAEL de Danièle KRIEGEL - Un désastre écologique en Israël : une marée noire qui a touché le littoral israélien du nord au sud du pays



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE Le début de la fin du confinement ? Une vaccination mal embarquée ? Avec Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif/L'Express, Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON PRINCE - KISS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Héros de la République », de Sfar et Sapin, chez Dupuis.



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD