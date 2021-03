Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Vers une réouverture partielle dans l'enseignement supérieur le 15 mars ? On en parle avec Pierre WOLPER, recteur de l'ULiège



17H35 FAIT DU JOUR La CPI ouvre une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens. Éclairage avec Wahoub FAYOUMI.



17H45 CHANSON DAVID NUMWAMI - THEMA



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une surproduction d'azote en Flandre qui devient tellement importante que cela risque de bloquer des projets économiques.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'une ballerine russe, une jeune femme qui a décidé de danser, pour tenter de préserver la nature autour d'un lac.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Réautoriser les voyages non essentiels ? Vers un passeport vaccinal européen ? La vie privée mal protégée en Belgique ? Avec Didier REYNDERS, commissaire européen à la Justice



18H47 CHANSON STING - ENGLISHMAN IN NEW YORK



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le Prix Première 2021 est décerné à Dimitri ROUCHON-BORIE pour son premier roman "Le Démon de la Colline aux Loups" (Ed. Le Tripode)



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première