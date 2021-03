Soir Première : sur Auvio

L'histoire d'une photo, d'une colline verdoyante, sur laquelle plus d'un milliard de personnes ont déjà posé les yeux

17H30 FAIT DU JOUR Les différents ministres de la Santé se réunissent en ce moment pour adapter la stratégie de vaccination. Éclairage avec Baptiste HUPIN. On en parle avec Jean-Christophe GOFFARD, directeur du service de médecine interne à l'hôpital Erasme



17H45 CHANSON PIROUETTES - OULALA



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'une photo, d'une colline verdoyante, sur laquelle plus d'un milliard de personnes ont déjà posé les yeux.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches menées sur les vrais jumeaux



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Rénovation des bâtiments scolaires : le réseau libre lésé ? Avec Frédéric DAERDEN (PS), ministre en charge du Budget en Fédération Wallonie-Bruxelles et Etienne MICHEL, directeur général du Segec (Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique)



18H47 CHANSON DAMSO - 911



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - « Sand », le nouvel album de Balthazar (Par Skype)



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD