Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un point sur l'état de l'épidémie en Belgique.



17H35 FAIT DU JOUR RD Congo: l'assassinat de Floribert CHEBEYA était un crime d'Etat. Éclairage avec Benoît FEYT.



17H45 CHANSON THE STROKES - THE ADULTS ARE TALKING



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Est-il possible de créer une bulle d'immunité face au Covid ? Un endroit où l'on peut rassembler du monde ? Visiblement non.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Astronomie en confinement



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Syrie : 10 ans de guerre. Les Syriens abandonnés à leur sort ? Avec Benjamin PELTIER, coordinateur Syrie à Amnesty Belgique et Georges DALLEMAGNE, député fédéral cdH



18H47 CHANSON EDDY DE PRETTO - BATEAUX MOUCHES



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'expo Sarcophagi. Radioactive Waste de Cécile MASSART au Botanique



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD