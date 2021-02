Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les discussions du comité de concertation auront finalement tourné court ce vendredi. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H35 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : le variant britannique représente 43% des nouvelles transmissions de Covid-19



17h40 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Retour sur une semaine politico-médiatique agitée



17H45 CHANSON DEPECHE MODE - ENJOY THE SILENCE



17H50 FAIT DU JOUR Le Bureau du plan prévoit une croissance économique de 4,1% en 2021. On en parle avec Philippe DONNAY, commissaire au Plan.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE A. De Croo : la douche froide ? J-M Nollet : honnête ou irresponsable ? Avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H47 CHANSON GAEL FAYE - LUNDI MECHANT



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les Piano Days dès ce samedi à Flagey



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première