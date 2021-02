Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR L'ex bourgmestre de Seraing, Alain MATHOT, a été acquitté de faits de corruption et de blanchiment d'argent dans le dossier de l'incinérateur Intradel. Eclairage avec Michel GRETRY



17H35 FAIT DU JOUR La Belgique est-elle un bon élève européen en matière de vaccination ? Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H45 CHANSON PREFAB SPROUT - CARS AND GIRLS



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Au Royaume-Uni, pour la première fois, une école lance une formation en confection virtuelle.



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Bernard De Vos : l'heure du bilan. Une école malade de ses inégalités ? Rapatrier les enfants de Syrie ? Avec Bernard DE VOS, délégué général aux droits de l'enfant



18H47 CHANSON LOUS AND THE YAKUZA - DANS LA HESS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD "Patient zéro. À l'origine du coronavirus en France" (Ed. Glénat)



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première