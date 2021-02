Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, a expliqué ce matin qu'il ne respectait plus la bulle d'une personne établie par les autorités.



17H35 FAIT DU JOUR Vaccination : réticence parmi le personnel des maisons de repos à Bruxelles. Eclairage avec Véronique FIEVET.



17H45 CHANSON OKAMY - SO WRONG



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Huawei, le géant chinois des télécommunications, se lance dans l'élevage de porc



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Une recherche de traitement original contre les calculs rénaux



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Mesures covid : adhésion en chute libre ? Covid : une urgence de santé mentale Avec Marie HECHTERMANS, vice-présidente du Collège de Médecine Générale, Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain et par Jitsi: Marie DELHAYE, cheffe du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Erasme



18H47 CHANSON EDWYN COLLINS - A GIRL LIKE YOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Iris, deux fois » d'Anne-Laure Reboul, Naomi Reboul (Ed. Sarbacane)



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

