Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Vaccination : comment seront sélectionnées les personnes à risques ?



17H35 FAIT DU JOUR Le bitcoin retombe sous les 45.000 dollars. On en parle avec Bernard KEPPENNE, chef économiste chez CBC banque



17H45 CHANSON CAMELIA JORDANA - SILENCE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire d'un GIF, une petite vidéo animée d'un chat qui s'est vendue, en ligne, près de 600 000 dollars.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - "Albatros", une série flamande diffusée par la VRT, qui met les problèmes d'obésité au-devant de la scène médiatique flamande.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Faut-il dépénaliser l'usage des drogues ? Avec Sarah FAUTRÉ, coordinatrice de Liaison Antiprohibitionniste asbl et Mathieu BIHET, délégué général du MR



18H47 CHANSON STING - SHAPE OF MY HEART



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - 23 février 1981 : tentative de coup d'État en Espagne



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première