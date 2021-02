Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Covid : le cri de la jeunesse se fait de plus en plus entendre et des initiatives voient le jour pour leur laisser la parole. On en parle avec Cédric GARCET, directeur de la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone



17H38 FAIT DU JOUR Still Standing for Culture : des actions à travers tout le pays ce samedi. On en parle avec Gwenaël BREËS, membre du collectif Still Standing for Culture



17H45 CHANSON FLASH AND THE PAN - MIDNIGHT MAN



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - L'épidémie de covid a permis aussi de redécouvrir certaines choses à Florence comme les petites fenêtres du vin



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - SOPHIE LÉONARD Birmanie : à quoi joue la junte militaire ? Vers quelle démocratie en Birmanie ? Que fait la communauté internationale ? Avec Philippe HENSMANS, porte-parole francophone d'Amnesty Belgique, Gaëtan VAN LOQUEREN, professeur invité à l'ICHEC d'économie du développement et par Skype Sophie BOISSEAU DU ROCHER, chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI.



18H47 CHANSON BEN L'ONCLE SOUL - SOULMAN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCK - L'affaire Cy Twombly au Louvre



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

