Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La Belgique à « 2+2 » ou à 4, quelle réforme de l'État ? On en parle avec Philippe DESTATTE, directeur général de l'Institut Jules Destrée



17H38 FAIT DU JOUR Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19. On en parle avec Jean COLLARD, expert aérien chez Whitestone Investments



17H45 CHANSON TAXI GIRL - CHERCHEZ LE GARCON



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Un succès littéraire flamand, le deuxième roman de Lize Spit « Ik ben er niet »



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Daphné VAN OSSEL - L'histoire du carnaval de Rio et celle de Tia Ciata, en partie grâce à qui le carnaval existe encore aujourd'hui



18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - MARTIN BILTERIJS & CATHERINE TONERO Mars : et la conquête spatiale repart ? Chine, Emirats, USA: cosmique de répétition ? Avec Vinciane DEBAILLE, géologue à l'ULB et Emmanuel JEHIN, maître de recherches FNRS, attaché au Département d'Astrophysique de l'ULiège



18H47 CHANSON RADIOHEAD - HIGH AND DRY



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Le Best of des White Stripes



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

