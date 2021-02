Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La Belgique s'apprête à battre un record, celui du nombre de supermarchés ! Éclairage avec Simon BOURGEOIS.



17H38 FAIT DU JOUR Une nouvelle cheffe pour l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. On en parle avec Henri CULOT, professeur de droit économique international à l'UCLouvain



17H45 CHANSON NICOLAS MICHAUX - ENEMIES



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Daphné VAN OSSEL - L'histoire d'un géant de pierres au destin erratique, la maison des Soviets, à Kaliningrad.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - MARTIN BILTERIJS & CATHERINE TONERO Culture à l'agonie, à quand l'éclaircie ? Avec Bénédicte LINARD (Ecolo), ministre de la Culture en Fédération Wallonie Bruxelles, Samuel TILMAN, cinéaste, Union des fédérations des travailleurs et travailleuses de la culture et Bernard BREUSE, secrétaire général de l'Union des artistes



18H47 CHANSON KATE BUSH - RUNNING UP THAT HILL



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Hommage au pianiste Chick Corea, disparu la semaine passée



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Martin BILTERIJS Émission Soir Première