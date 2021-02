Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus aux pays Bas : le couvre-feu doit être levé immédiatement selon le tribunal de La Haye, les autorités en appel. On en parle avec Frédéric BOUHON, professeur de droit public à l'ULiège



17H38 FAIT DU JOUR Israël : un déconfinement progressif a été annoncé dans quelques jours. Eclairage avec Danièle KRIEGEL



17H45 CHANSON GLORIA JONES - TAINTED LOVE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Daphné VAN OSSEL - Un grand mystère enfin résolu, celui dit ¿du col de Dyatlov¿



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Embouteillage sur Mars !



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - MARTIN BILTERIJS & CATHERINE TONERO #MeTooInceste et #MeTooGay : la parole vraiment déliée ? Les victimes sont-elles assez entourées ? Avec Sarah SCHLITZ (Ecolo), secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et des genres, Tom DEVROYE, coordinateur chez Arc-en-Ciel Wallonie et Valérie LOOTVOET, directrice de l'Université des Femmes



18H47 CHANSON ALANIS MORISSETTE - THANK U



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - La violoncelliste franco-belge Camille THOMAS



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Martin BILTERIJS Émission Soir Première