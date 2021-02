Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les prisons de Saint-Gilles et Forest seront progressivement vidées dès 2022. On en parle avec Olivia NEDERLANDT, professeure à l'ULB, professeure invitée à l'USL-B, chercheuse F.R.S.-FNRS



17H38 FAIT DU JOUR Journée internationale du cancer de l'enfant. On en parle avec Bénédicte BRICHARD, cheffe de service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc



17H45 CHANSON CHARLES - FAR GONE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Daphné VAN OSSEL - L'histoire de marins abandonnés, en détresse, échoués sur une plage de sable fin



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - "La course des 11 villes" aux Pays-Bas : une crise qui couve en ce moment à la rencontre de plusieurs mondes: la politique, le sport, le folklore et le Covid.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - MARTIN BILTERIJS & CATHERINE TONERO Avoir 80 ans en 2021: double peine, carton plein ? La vieillesse, victime ou bouc-émissaire de la crise sanitaire ? Avec Marc HAULOT, membre du Gang des Vieux en colère, Anne JAUMOTTE, chargée de projet chez Eneo, mouvement social des aîné.e.s et par Skype Pauline CHAUVIER, psychologue clinicienne, travaille en gériatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc



18H47 CHANSON NOIR DÉSIR - AUX SOMBRES HEROS DE L'AMER



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Noé Preszow et son influence poétique



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Martin BILTERIJS Émission Soir Première