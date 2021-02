Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La RTBF a mis la main sur le rapport confidentiel concocté par le bureau d'audit Deloitte sur l'"analyse des paiements" à l'aéroport de Liège. Eclairage avec Maxime PAQUAY.



17H38 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : 80% des plus de 60 ans vaccinés en Israël, quel impact sur l'épidémie dans le pays ?



17H45 CHANSON JAKE BUGG - ALL I NEED



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Républigram : quand le web détourne la com politique



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en Inde de Sébastien FARCIS - New Delhi a commencé à envoyer ses vaccins contre le covid-19 à l'étranger et les utilise même comme une arme de sa diplomatie.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Covid : le grand ras-le-bol ? Reviendra-t-on au monde d'avant ? Avec Florence CAEYMAEX, présidente du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et Bernard RIMÉ, professeur émérite de Psychologie à l'UCLouvain



18H47 CHANSON LOUS AND THE YAKUZA - AMIGO



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Une aventure extraordinaire



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Arnaud RUYSSEN Soir Première