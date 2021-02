Soir Première : sur Auvio

1 an de coronavirus : d’une « légère grippe » au « pays le plus touché » : les déclarations, les mesures… et puis les chiffres

17H30 FAIT DU JOUR Pas d'épidémie de grippe en Belgique. Quelle situation chez les médecins généralistes ? On en parle avec Thomas ORBAN, président de la Société scientifique de Médecine générale



17H35 FAIT DU JOUR 1 an de coronavirus : d'une « légère grippe » au « pays le plus touché » : les déclarations, les mesures... et puis les chiffres. Eclairage avec Xavier LAMBERT.



17H45 CHANSON DOMINIQUE A - LES EVEILLÉS



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Conner Rousseau (sp.a) lance le délicat débat d'avoir un enfant



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire étonnante, celle d'une petite ville française qui a vendu son nom à une entreprise privée... géant du luxe



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Wahoub FAYOUMI Vers une démocratie plus participative ? Les citoyens pour réveiller la démocratie ? Avec John PITSEYS, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois et Marc UYTTENDAELE, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB



18H47 CHANSON TELEX - MOSKOW DISKOW



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo « Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens » au musée royal de Mariemont



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD