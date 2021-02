Soir Première : sur Auvio

Epilogue du bras de fer entre la SNCB et le monde politique

17H30 FAIT DU JOUR Epilogue du bras de fer entre la SNCB et le monde politique. Eclairage avec Marc SIRLEREAU



17H38 FAIT DU JOUR Vague de froid : le plan hivernal de la Croix-Rouge s'intensifie. On en parle avec Nancy FERRONI, porte-parole de la Croix-Rouge.



17H45 CHANSON FEU CHATTERTON - MONDE NOUVEAU



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire du piratage d'une station d'épuration, en Floride. Quelqu'un a tenté d'empoisonné toute une ville.



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Isabelle HUYSEN - Pourquoi faisons-nous des micros-trottoirs ?



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Guichets de gare fermés : déshumanisation ? Comment réduire la fracture numérique ? Avec Christine MAHY, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Laurent HUBLET, CEO du campus numérique BeCentral.



18H47 CHANSON STEREO MC'S - CONNECTED



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Hommage à Jean-Claude CARRIÈRE



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD