Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La fermeture de 44 guichets dans les gares du pays est devenu une source de tensions entre Georges Gilkinet et l'administratrice déléguée de la SNCB. Eclairage avec Marc SIRLEREAU



17H35 FAIT DU JOUR Journée internationale contre le cancer : en 50 ans, après diagnostic, le taux de survie à 5 ans est passé de 40 à 70%. On en parle avec Anne BOUCQUIAU, porte-parole de la Fédération contre le Cancer



17H45 CHANSON PAUL MCCARTNEY - FIND MY WAY



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une affaire embarrassante pour l'open VLD qui concerne une député flamande soupçonnée de conflit d'intérêt et de détournement de fonds publics.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Le géant de la consultance Mc Kinsey va verser 573 millions d'euros à 47 états américains en reconnaissant le rôle qu'il a joué dans la crise des opioïdes.



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Covid : oublié le sport amateur ? Sport pour adultes : une reprise possible ?Avec Jean-Paul BRUWIER, fondateur de l'ASBL "Sport & Santé", Serge MATHONET, directeur de l'association interfédérale du Sport Francophone et en duplex de Namur: Frédéric FRIPPIAT, spécialiste en maladies infectieuses au CHU de Liège



18H47 CHANSON RED HOT CHILI PEPPERS - ROAD TRIPPIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - GOAT GIRL et son album « On All Fours »



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première