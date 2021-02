Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Italie : Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, est chargé de former un gouvernement. Eclairage avec Franceline BERETTI.



17H35 FAIT DU JOUR Les tests négatifs au Covid, exigés pour voyager, ont déjà fait l'objet de fraude: comment s'assurer de leur authenticité ? Eclairage avec Daphné VAN OSSEL.



17H45 CHANSON MICHAEL JACKSON - REMEMBER THE TIME



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire du premier grand procès climatique, « l'Affaire du siècle » : l'état français condamné aujourd'hui pour "carence fautive" dans la lutte contre le réchauffement climatique.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des techniques spéciales de reproduction développées pour essayer de sauver des espèces menacées d'extinction.



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Du racisme dans les classiques de Disney ? Disney : contextualiser ou censurer ? Avec Alain BERENBOOM, avocat, spécialiste des droits intellectuels et par Skype Julien TRUDDAÏU, coordinateur et animateur au sein de l'ASBL "Présence et Action culturelles



18H47 CHANSON DAMSO - 911



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - La Finlande aurait pu être une monarchie



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première