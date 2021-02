Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR A Moscou, c'est aujourd'hui que comparaissait l'opposant russe Alexeï Navalny. Il risque trois ans et demi de détention. Eclairage avec Jean-François HERBECQ. On en parle avec Marie MENDRAS, politologue, professeure au CERI / Sciences Po Paris.



17H45 CHANSON OKAMY - SO WRONG



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Peut-être un nouveau moyen pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, des années avant les premiers symptômes, grâce à notre écriture



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - Chute de météorites en Belgique !



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Faut-il plafonner la rémunération des médecins ? Avec Elisabeth DEGRYSE, vice-présidente de la Mutualité Chrétienne et Jacques DE TOEUF, président honoraire de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym)



18H47 CHANSON M - MATCHISTADOR



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le Rideau de Bruxelles propose d'écouter par téléphone des extraits du spectacle ¿Saule, pieds nus dans les aiguilles¿.



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

