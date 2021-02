Soir Première : sur Auvio

Coup d’État en Birmanie : les militaires ont pris le pouvoir cette nuit et la cheffe du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée

17H30 FAIT DU JOUR La SNCB va progressivement fermer 44 guichets sur 135. On en parle avec Gianni TABBONE, porte-parole de Navetteurs.be



17H38 FAIT DU JOUR Coup d'État en Birmanie : les militaires ont pris le pouvoir cette nuit et la cheffe du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée. Eclairage avec notre correspondante Sarah BAKALOGLOU



17H45 CHANSON GAEL FAYE - LUNDI MECHANT



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - Direction la Suède où une jeune femme est en train de passer sa semaine à binge-watcher des films dans un phare perdu au bout du monde.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'histoire du cyclo-cross



18H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Faut-il vacciner les jeunes en priorité ? Vaccination : faut-il revoir la stratégie ? Avec Heidi DE PAUW, directrice de Child Focus et Michel GOLDMAN, professeur d'immunologie à l'ULB



18H47 CHANSON RITA MITSOUKO - LES HISTOIRES D'A



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le projet Odeuropa qui recréer le patrimoine olfactif de l'Europe



19H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE