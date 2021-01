Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Astrazeneca validé par l'agence européenne du médicament. Eclairage avec Johanne MONTAY. On en parle avec Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB



17H38 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : 3, comme 3 indicateurs à regarder si vous êtes largués sur l'état de l'épidémie



17H45 CHANSON RED HOT CHILI PEPPERS - ROAD TRIPPIN



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - L'étudiant Youtubeur et le Premier ministre



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en Tunisie de Maurine MERCIER - Le nombre de divorces explose en Tunisie



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Covid : vers un conflit de générations ? Experts, Cassandre ou Drama Queen ? Avec Sarah FRÈRES, journaliste pour Imagine Demain le Monde, François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H47 CHANSON TELEX - MOSKOW DISKOW



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Jean Le Cam, le retour du roi



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première