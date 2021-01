Soir Première : sur Auvio

Le neuvième Vendée Globe touche à sa fin et devrait connaître son grand vainqueur

17H30 FAIT DU JOUR Le neuvième Vendée Globe touche à sa fin et devrait connaître son grand vainqueur. On en parle avec Marie-Amélie LENAERTS, skippeuse belge.



17H35 FAIT DU JOUR Du changement à venir pour les activités extra-scolaires des jeunes. Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT.



17H45 CHANSON COEUR DE PIRATE - T'ES BELLE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une héroïne, Grace Tame, une jeune femme de 26 ans élue Australienne de l'année...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - L'influence de la testostérone sur nos comportements



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Tik Tok : attention danger ? Tik Tok : pourquoi ce succès phénoménal ? Avec Maha KARIM-HOSSELET, fondatrice de MKKM Social Media Managers et Bruno HUMBEECK, psychopédagogue à l'UMons



18H47 CHANSON ALAIN SOUCHON - C'EST COMME VOUS VOULEZ



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD