Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les JO de Tokyo auront-ils lieu dans 6 mois ? On en parle avec Pierre-Olivier BECKERS, président du comité olympique belge (COIB)



17H38 FAIT DU JOUR Le vaccin commence-t-il à faire ses effets en Israël ? Eclairage avec Danièle KRIEGEL.



17H45 CHANSON ETIENNE DAHO - SON SILENCE EN DIT LONG



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une femme qui est peut-être en train de changer la face du monde : Verna Myers, vice-présidente de la stratégie d'inclusion et de diversité chez Netflix.



17h55 LA CHRONIQUE INSIDE avec Isabelle HUYSEN - « L'entreprise ne communique pas » : du coup le journaliste n'en parle pas ?



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Covid : changer radicalement de stratégie ? Covid : s'inspirer de la Corée du Sud ? Avec Nathan CLUMECK, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre et François PERL, directeur général du service des indemnités de l'INAMI



18H47 CHANSON BALTHAZAR - LOSERS



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les paysages d'Hiver de Bruegel aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première