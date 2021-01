Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Va-t-on devoir reconsidérer l'idée de fermer les écoles ? On en parle avec Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie à l'HUDERF.



17H38 FAIT DU JOUR Le 25 janvier 2011, il y a juste 10 ans, débutait la révolution égyptienne, la première manifestation sur la place Tahrir, au Caire. Eclairage avec Daniel FONTAINE.



17H45 CHANSON L'IMPÉRATRICE- PEUR DES FILLES



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Daphné VAN OSSEL - L'histoire du bioacousticien français Michel André, qui nous révèle le pouvoir du son.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Retour sur le coup d'Etat fomenté par Idi Amin Dada, grand sportif, et ses troupes qui lui permît de prendre le pouvoir en Ouganda il y a tout juste 50 ans.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Covid : une génération sacrifiée ? Étudiants : revenir dans les auditoires ? Avec Adélaïde CHARLIER, étudiante, co-organisatrice de Youth For Climate et Annemie SCHAUS, rectrice de l'ULB



18H47 CHANSON TELEX - MOSKOW DISKOW (REMASTERED)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le projet SURA : les Musées royaux d'Art et d'Histoire collaborent avec la KULeuven pour rendre accessible une collection de 7000 photographies concernant l'égyptologie en Belgique et à l'étranger



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

