Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : le point sur la situation dans les écoles de la fédération Wallonie-Bruxelles. On en parle avec Simon DELLICOUR, épidémiologiste, chercheur à l'ULB



17H45 CHANSON JULIEN CLERC - MON REFUGE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - La ville de Lier a présenté hier des excuses officielles pour avoir brûlé une femme accusée de sorcellerie il y a 431 ans jour pour jour...



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire des Calanques qui doivent absolument trouver une solution pour qu'il y ait moins de visiteurs... Et c'est une question assez fascinante.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & SANDRO CALDERON Comment va le couple franco-allemand ? Après le covid, une nouvelle ère pour l'UE ? Avec Hélène FARNAUD - DEFROMONT, ambassadrice de France en Belgique et Martin KOTTHAUS, ambassadeur d'Allemagne en Belgique



18H47 CHANSON BEN HARPER - LIKE A KING



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gorian DELPATURE - Décès de Jean Graton, le père de Michel Vaillant.



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

