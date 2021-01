Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR A peine entamées lundi, les négociations pour un nouvel accord interprofessionnel dans le secteur privé sont déjà rompues. Eclairage avec Marie-Paule JEUNEHOMME.



17H38 FAIT DU JOUR Une investiture sous le signe de la lutte contre le coronavirus. Eclairage avec Mehdi KHELFAT en direct de Washington



17H45 CHANSON DAMSO - 911



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - L'univers a 13,77 milliards d'années !



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - La fameuse ligne dorée cachée dans l'emballage d'un Chokotoff n'est pas une légende



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & SIMON BOURGEOIS Covid : la démocratie entre parenthèses ? L'État de droit en questions ? Avec Anne-Emmanuelle BOURGAUX, constitutionnaliste et professeure à l'UMons et André FLAHAUT, député fédéral PS



18H47 CHANSON LONDON GRAMMAR - LOSE YOUR HEAD



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Les hymnes américains



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

