Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : comment le variant circule-t-il autant et comment le contrer ? On en parle avec Benoît MUYLKENS, virologue à l'Unamur



17H38 FAIT DU JOUR Washington en état de siège à 2 jours de l'investiture de Joe BIDEN. Eclairage avec Mehdi KHELFAT en direct de Washington.



17H45 CHANSON LEON BRIDGES - ALL ABOUT YOU (feat LUCKY DAYE)



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Evocation de la mémoire d'un pilote de formule 1 qui aurait eu 70 ans aujourd'hui, s'il n'était mort dans des circonstances tragiques lors du Grand Prix de Zolder en 1982.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire de chansons de marin qui font du bien



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & BENOÎT FEYT 60 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba. La Belgique face à son passé colonial Avec Romain LANDMETERS, doctorant (FNRS) en histoire contemporaine à l'Université Saint-Louis Bruxelles et par Skype: Elikia M'BOLOKO, historien, co-auteur du livre « Notre Congo/Onze Kongo : la propagande coloniale belge »



18H47 CHANSON SUZANNE VEGA - LUKA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les paysages d'Hiver de Bruegel aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première