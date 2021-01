Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Sciensano a publié les premiers chiffres de la vaccination en Belgique. On en parle avec Christian LÉONARD, directeur général de Sciensano



17H38 FAIT DU JOUR Extrait du podcast « Derrière les chiffres » d'Arnaud RUYSSEN avec Marius GILBERT, épidémiologiste : une 3ème vague ?



17H45 CHANSON MORGAN - MALAISE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Le marketing présidentiel de Conner Rousseau



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ISRAEL de Danièle KRIEGEL - Polémique à Ramallah avec l'arrestation de Sama Abdel-Hadi, une DJ palestinienne connue internationalement.



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Facebook, Twitter : le tournant ? Géants du numérique : quelle régulation ? Avec Nicolas BECQUET, journaliste, manager des supports numériques à L'Écho, Hélène MAQUET, journaliste RTBF et par Skype Julien LE BOT, journaliste et auteur du livre " Dans la tête de Mark Zuckerberg" (Actes Sud).



18H47 CHANSON SUZANNE VEGA - 99.9 F°



18H50 CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS - Et tout recommencer



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

