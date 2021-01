Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coup d'accélérateur donné à la campagne de vaccination en Wallonie. Eclairage avec Rudy HERMANS



17H35 FAIT DU JOUR Il y a 10 ans, c'était le début du Printemps arabe. Mehdi KHELFAT fait le point sur les suites de ce Printemps arabe dans les principaux pays concernés.



17H45 CHANSON SUPERTRAMP - GOODBYE STRANGER



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une femme aux Etats-Unis qui voulait un bébé et qui s'est rendue compte que le marché du sperme avait sérieusement changé avec la pandémie de coronavirus.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Depuis quelques jours, une personnalité déchaine les passions en Flandre : Kaat BOLLEN, une psychologue un peu trop dénudée aux yeux de certains de ses confrères.



18H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Forêts wallonnes : zones de tension ? Promeneurs, cyclistes, chasseurs : quelle cohabitation ? Avec Céline TELLIER, ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité (Ecolo) et Jean-Paul BASTIN, bourgmestre de Malmedy (cdH)



18H47 CHANSON GREAT MOUNTAIN FIRE - THE WAY



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Le roman « Rachel et les siens » de Metin ARDITI (Ed. Grasset)



19H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première