Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Double alerte IRM pour de la neige et du verglas à partir de cette nuit. On en parle avec Pascal MORMAL, météorologue à l'IRM



17H35 FAIT DU JOUR Le plan de relance fait vaciller le gouvernement italien. Eclairage avec Valérie DUPONT



17H45 CHANSON JACKSON FIVE - ABC



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de Lisa Montgomery, condamnée à mort, exécutée ce matin aux Etats-Unis.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches étonnantes menées sur le fil d'araignée, un matériau incroyable



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Vaccins : les pays riches d'abord ? Vaccins : quelle solidarité Nord-Sud ? Avec Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB et Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD 11.11.11



18H47 CHANSON NICOLAS MICHAUX - ENEMIES



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD "Les indésirables" de Kiku Hugues (Ed. Rue de sèvres)



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première