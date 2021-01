Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un accord sur la répartition entre Etat fédéral et entités fédérées de quelques 6 milliards d'euros que proposerait l'Europe à la Belgique pour son plan de relance d'après-covid. Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT. On en parle avec Thomas DERMINE, secrétaire d'Etat à la relance (PS).



17H45 CHANSON FRANCE GALL - RÉSISTE



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Isabelle HUYSEN - Buzz sur les réseaux sociaux : en parler ou pas ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire glaçante, celle d'une femme, Ouïghours, revenue des camps de rééducation chinois



18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Trump banni de Twitter, censure ? Facebook, Twitter : vrais maîtres de l'espace public ? Avec Jacques ENGLEBERT, avocat aux barreaux de Namur et de Bruxelles, professeur à l'ULB et Mathieu MICHEL, secrétaire d'Etat à la digitalisation (MR)



18H47 CHANSON REM - DRIVE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Brussels Jazz Festival avec Naïma Joris et Angelo Moustapha



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première